В Крыму мужчина обвиняется в половых преступлениях в отношении школьниц

Жители Керчи обвиняется в 44 эпизодах преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов посредством сети Интернет.

Следователи Керчи установили, что с сентября 2018 по март 2019 года 25-летний молодой человек со своей личной страницы в ВКонтакте вел переписку сексуального характера со школьницами возрастом до 12 лет. Подвергались растлению жительницы различных регионов России. Мать малолетней девочки из Архангельска обнаружила шокирующую переписку на ее странице и обратилась к правоохранителям. Благодаря этому случаю и был выявлен злоумышленник.

Расследование уголовного дело завершено и направлено для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь