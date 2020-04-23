В Крыму мужчина обвиняется в половых преступлениях в отношении школьниц

23 апреля 2020     17
В Крыму мужчина обвиняется в половых преступлениях в отношении школьниц

Жители Керчи обвиняется в 44 эпизодах преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов посредством сети Интернет.

Следователи Керчи установили, что с сентября 2018 по март 2019 года 25-летний молодой человек со своей личной страницы в ВКонтакте вел переписку сексуального характера со школьницами возрастом до 12 лет.  Подвергались растлению жительницы различных регионов России. Мать малолетней девочки из Архангельска обнаружила шокирующую переписку на ее странице и обратилась к правоохранителям. Благодаря этому случаю и был выявлен злоумышленник.

Расследование уголовного дело завершено и направлено для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь

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