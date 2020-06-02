В Крыму мужчина ограбил два ювелирных магазина с игрушечным пистолетом

Сакские правоохранители задержали крымчанина, совершившего разбойные нападения на ювелирные магазины четыре года назад.

В городе Саки в 2016 и 2017 годах было совершено два разбойных нападения на ювелирные магазины. Мужчина в чёрной маске, открыто похитил золотые изделия на сумму более 900 тысяч рублей. При этом злоумышленник угрожал продавцам предметом, похожим на пистолет. По горячим следам раскрыть преступления следователям не удалось, сообщает ИА «МВД Медиа». Но сотрудники уголовного розыска смогли установить личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 38-летний житель одного из сел района.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что похищенные украшения продал в Симферополе. По его словам, пистолет, использовавшийся при ограблениях, был игрушечным.

За нападение с целью хищения чужого имущества с применением предмета, используемого как оружие, мужчина может получить наказание до 10 лет лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь