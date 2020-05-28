В Крыму мужчина подозревается в похищении подростка

28 мая 2020     14
В Крыму мужчина подозревается в похищении подростка

Правоохранители задержали 59-летнего мужчину по подозрению в похищении несовершеннолетнего подростка в Республике Крым.

Белогорским межрайонным следственным отделом установлено, что владелец одного из КФХ в Нижнегорском районе, находясь в состоянии алкогольного опьянения похитил 15-летнего мальчика, заметив его неподалеку от своего фермерского хозяйства. Подросток прогуливался с металлоискателем рядом с селом Емельяновка. Угрожая, фермер посадил в автомобиль ребенка и отвез его к родственнице. Злоумышленник потребовал за свободу мальчика 120 тысяч рублей. После чего отвез мальчика на территорию сельхозбазы, где незаконно удерживал его и заставлял работать, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ. С ребенком работает психолог. В настоящее время проводится расследование преступления. Мера пресечения в отношении задержанного, пока что не определена.

Источник: Вести.Севастополь

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