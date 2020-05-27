В Крыму мужчина получил восемь лет колонии за вымогательство

27 мая 2020     13
В Крыму мужчина получил восемь лет колонии за вымогательство

В Красноперекопске наказан организатор преступной группы, много лет вымогавший деньги у таксистов. 

Как установили правоохранители, гражданин с 2010 года «взял под контроль» лиц, занимающихся частным извозом на территории Красноперекопска. Он требовал от них три тысячи рублей «первоначального» взноса и 500 рублей каждый месяц, за то, чтобы беспрепятственно заниматься извозом. К несговорчивым применялась физическая сила и психологическое воздействие. Примечательно, что мужчина требовал мзду только у таксистов, не имеющих лицензий на перевозку.

Организатор преступной схемы привлек к своему бизнесу еще одного мужчину, которому поручил сбор денег. В августе 2017 года оба участника преступной группировки были взяты под стражу, сообщает пресс-служба районного суда Красноперекопска.

По рассмотрению дела привлекалось более 40 свидетелей и 15 потерпевших. Рассмотрение дела длилось два года, но подсудимые так и не сознались в содеянном.

43-летний организатор преступной группы получил наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет, а его 34-летний соучастник – три года и 10 месяцев. Злоумышленники буду отбывать свои сроки в колониях строгого режима.    

Источник: Вести.Севастополь

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