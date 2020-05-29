В Крыму мужчина попал в ДТП на угнанном автомобиле

Задержан мужчина, подозреваемый в угоне легкового автомобиля. Крымчанин совершил ДТП и бросил чужое транспортное средство на месте происшествия.

В Симферопольском районе инспекторы ДПС раскрыли угон автомобиля по «горячим следам». Выехав на ДТП в селе Маленькое, правоохранители обнаружили, что в аварию попал автомобиль, находящийся в угоне. Водителя на месте происшествия не было. Полицейские установили владельца пострадавшего авто, который рассказал об угоне его автомобиля, припаркованного ранее около дома.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД злоумышленник был найден. Им оказался 22-летний житель Симферопольского района, который дал признательные показания, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Кроме уголовной ответственности за угон машины, мужчина понесет наказание за административные правонарушения. Ему уже выписаны штрафы за нарушение ПДД. Выяснилось, что угонщик даже не имеет водительских прав.

Источник: Вести.Севастополь