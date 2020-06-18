В Крыму мужчина разбился насмерть, прыгнув в море с пирса

В поселке Новофедоровка Сакского района мужчина погиб, прыгнув с пирса в море.
Как пресс-служба МЧС по Республике Крым, тело пострадавшего извлекли на берег без признаков жизни. На лице мужчины были обнаружены гематомы.
Ранее от чрезвычайного ведомства поступила информация о том, что на диком пляже в районе бухты Узкая Черноморского района, во время отдыха мужчине стало плохо. Сотрудники Черноморского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь гражданину и транспортировали его к автомобилю скорой помощи.
В МЧС отметили, что с начала года на водных объектах Крыма погибли уже семь человек.
Источник: Вести.Севастополь