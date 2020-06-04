В Крыму мужчина в своем дворе вырастил почти 200 кустов конопли

4 июня 2020     9
В Крыму мужчина в своем дворе вырастил почти 200 кустов конопли

Полицейские задержали крымчанина, который подозревается в незаконном культивировании наркосодержащих растений.

В частном домовладении в Феодосии обнаружена плантация конопли. Правоохранители обнаружили 114 кустов и 70 саженцев конопли, которые находились в пластмассовых ведрах и горшках, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. Мужчина оборудовал теплицу с поливом и освещением для выращивания растений. Согласно экспертизе, масса высушенного вещества составила в общей сложности 25 килограммов. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, а сам он находится под подпиской о невыезде.

Источник: Вести.Севастополь

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