В Крыму мужчина в своем дворе вырастил почти 200 кустов конопли

Полицейские задержали крымчанина, который подозревается в незаконном культивировании наркосодержащих растений.
В частном домовладении в Феодосии обнаружена плантация конопли. Правоохранители обнаружили 114 кустов и 70 саженцев конопли, которые находились в пластмассовых ведрах и горшках, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. Мужчина оборудовал теплицу с поливом и освещением для выращивания растений. Согласно экспертизе, масса высушенного вещества составила в общей сложности 25 килограммов. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, а сам он находится под подпиской о невыезде.
Источник: Вести.Севастополь