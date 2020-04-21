В Крыму на грунтовой дороге перевернулся КамАЗ

В Белогорском районе Крыма автомобиль «Камаз» опрокинулся на обочину.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым, водитель транспортного средства не справился с управлением в результате чего, автомобиль вылете на обочину грунтовой дороги и перевернулся.
Водитель оказался зажат в поврежденном «Камазе». Сотрудники «Крым-Спас» с помощью специального оборудования деблокировали пострадавшего. Мужчину передали бригаде медиков.
На месте происшествия в работах по ликвидации последствий ДТП были задействованы «МАЗ», «КАМАЗ» и 16-тонный кран.
Источник: Вести.Севастополь
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