В Крыму на грунтовой дороге перевернулся КамАЗ

В Белогорском районе Крыма автомобиль «Камаз» опрокинулся на обочину.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым, водитель транспортного средства не справился с управлением в результате чего, автомобиль вылете на обочину грунтовой дороги и перевернулся.

Водитель оказался зажат в поврежденном «Камазе». Сотрудники «Крым-Спас» с помощью специального оборудования деблокировали пострадавшего. Мужчину передали бригаде медиков.

На месте происшествия в работах по ликвидации последствий ДТП были задействованы «МАЗ», «КАМАЗ» и 16-тонный кран.

Источник: Вести.Севастополь