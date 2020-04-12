В Крыму на карантине простоят два судна из Турции

12 апреля 2020     5
В Крыму на карантине простоят два судна из Турции

В порты Керчи и Феодосии зашли два судна, прибывшие из Турции. Экипажу запрещено сходить на берег. 

Моряки должны будут изолироваться на судне, пока не пройдет 14-дневный срок, сообщила сегодня на заседании оперативного штаба руководитель межрегионального Управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. 

В аэропорту Симферополя был обнаружен пассажир с температурой. Его сразу же госпитализировали в горбольницу №7. 

Также в Алушту из Беларуси приехали двое молодых людей, граждан России. Они не смогли объяснить, где собираются самоизолироваться. Почти сутки прибывшие сидели в машине, к ним был приставлен наряд полиции, рассказала Пеньковская. Сейчас они изолировались на квартире одного из своих родственников, но 15 апреля состоится суд, который решит, где они будут находиться дальше: дома или в обсерваторе.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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