В Крыму на карантине простоят два судна из Турции

В порты Керчи и Феодосии зашли два судна, прибывшие из Турции. Экипажу запрещено сходить на берег.

Моряки должны будут изолироваться на судне, пока не пройдет 14-дневный срок, сообщила сегодня на заседании оперативного штаба руководитель межрегионального Управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В аэропорту Симферополя был обнаружен пассажир с температурой. Его сразу же госпитализировали в горбольницу №7.

Также в Алушту из Беларуси приехали двое молодых людей, граждан России. Они не смогли объяснить, где собираются самоизолироваться. Почти сутки прибывшие сидели в машине, к ним был приставлен наряд полиции, рассказала Пеньковская. Сейчас они изолировались на квартире одного из своих родственников, но 15 апреля состоится суд, который решит, где они будут находиться дальше: дома или в обсерваторе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь