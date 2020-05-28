В Крыму на мопеде перевернулись два человека

Сотрудники ГИБДД провели по факту ДТП проверку, чтобы вынести процессуальное решение.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, девушка 1986 года рождения ехала на достаточно большой скорости по ул. Солнечной в направлении ул. Петриченко. Она не учла интенсивность движения, метеоусловия, и, не справившись с управлением, съехала в кювет. Мопед перевернулся, водитель и пассажир, девушка 1995 года рождения, получили травмы разной степени тяжести.

Вечером 27 мая в селе Каменоломня Сакского районе произошло ДТП, которое спровоцировала девушка на мопеде «Хонда Дио».

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