В Крыму на пожаре найдены тела женщины и 2-летнего ребёнка

Муж погибшей доставлен в больницу с ожогами и находится в состоянии комы.

Около 04:00 24 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Восточной посёлка Раздольное. При тушении были обнаружены тела 30-летней женщины и 2-летнего мальчика.

Установлено, что накануне у женщины произошёл конфликт с братом по вопросу прав на домовладение, после чего мужчина поджёг дом. Его тело было обнаружено неподалёку с признаками суицида, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Возбуждено уголовное дело. Следствие даст оценку профилактической работы по надзору за социально опасным гражданином и обеспечению безопасности семьи с малолетним ребёнком.

Источник: Вести.Севастополь