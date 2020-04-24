В Крыму на пожаре найдены тела женщины и 2-летнего ребёнка

Муж погибшей доставлен в больницу с ожогами и находится в состоянии комы.
Около 04:00 24 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Восточной посёлка Раздольное. При тушении были обнаружены тела 30-летней женщины и 2-летнего мальчика.
Установлено, что накануне у женщины произошёл конфликт с братом по вопросу прав на домовладение, после чего мужчина поджёг дом. Его тело было обнаружено неподалёку с признаками суицида, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.
Возбуждено уголовное дело. Следствие даст оценку профилактической работы по надзору за социально опасным гражданином и обеспечению безопасности семьи с малолетним ребёнком.
Источник: Вести.Севастополь