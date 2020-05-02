В Крыму на пожаре в частном доме сгорел автомобиль

В Симферополе в частном жилом домовладении произошел сильный пожар.

Загорелась наружная пластиковая обшивка двухэтажного жилого дома и легковой автомобиль. Об этом сообщает информационный портал «МЧС-медиа».

Возгорание случилось по улице Огородная. В тушении пожара были задействованы сразу несколько пожарных бригад ГУ МЧС России по Республике Крым. На ликвидацию возгорания площадью 46 квадратных метров спасателям потребовался час.

На пожаре пострадавших нет, причины его возникновения устанавливают эксперты.

Источник: Вести.Севастополь