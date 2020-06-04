В Крыму на водителей, пользовавшихся парковкой для инвалидов, завели уголовные дела

Использую знаки «Инвалид», перевозчики в аэропорту Симферополь заезжали для высадки пассажиров на специальную стоянку. Материальный ущерб от их действий оценивается почти в 600 тысяч рублей.

Сотрудники транспортной полиции Крыма возбудили уголовные дела на двоих мужчин 1956 и 1972 года рождения, которые с августа 2019 года по май 2020 года свыше 700 раз, используя чужие документы, бесплатно пользовались парковочными местами для инвалидов у аэропорта Симферополь.

Уголовные дела возбуждены за причинение ущерба собственнику имущества путём обмана, совершённое в крупном размере, сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД на транспорте.

Источник: Вести.Севастополь