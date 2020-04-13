В Крыму на ж/д переезде автомобиль столкнулся с электропоездом

ДТП произошло в воскресенье в Джанкойском районе Крыма.

Автомобиль ВАЗ 21011 ехал со стороны поселка Вольное в направлении автодороги Алушта – Ялта. Водитель 1994 года рождения проигнорировал красный сигнал светофора, выехал на железнодорожные пути и не успел проскочить перед пригородным поездом Симферополь – Соленое Озеро, сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД.

Электропоезд протащил машину по путям, она получила сильные повреждения, а водитель – черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом средней трети правого бедра.

Источник: Вести.Севастополь