В Крыму начались тотальные проверки граждан из других регионов

21 апреля 2020     14
В Крыму начались тотальные проверки граждан из других регионов

Во всех территориальных органах МВД совместно с Росгвардией и муниципалитетами созданы мобильные группы, которые с 22 апреля начнут проверять всех, кто прибыл в Крым из других регионов и оставил свои данные в анкетах. 

Многие анкеты содержат недостоверные сведения или написаны очень неразборчиво, сообщил на заседании оперативного штаба премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

Задача мобильных групп – обойти всех, кто в апреле въехал на территорию Крыма по тем адресам, которые они указали в анкетах. Если не открывают дверь, опрашивайте соседей: были тут такие люди или нет, – попросил глава республики. 

Если люди указали не свои адреса и телефоны, то за это их ждет административная ответственность – МВД все равно будет искать их как нарушителей режима повышенной готовности.

Источник: Вести.Севастополь

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