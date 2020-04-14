В Крыму не стали отказываться от пасхальных богослужений

14 апреля 2020     18
В Крыму не стали отказываться от пасхальных богослужений

В Пасхальную ночь в храмах Симферопольской и Крымской епархии ждут прихожан. Несмотря на серьезную угрозу распространения коронавируса, двери церквей решено не закрывать.

Секретарь епархии, протоиерей Александр Якушечкин рассказал телеканалу «Крым 24», что будут соблюдены необходимые меры предосторожности, пишет Крыминформ.

Прихожане должны будут стоять в полутора метрах друг от друга. Для тех, кому не хватит места в храме, богослужение будут транслировать на экранах на улице. Там нанесут разметку, чтобы люди не стояли рядом. Иконы будут обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Тем не менее, идти в храм на праздничную службу небезопасно. Причем рискуют заразиться не только прихожане, но и священники. Там в Москве у 18 священнослужителей и монахов обнаружен коронавирус, сообщила рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

Источник: Вести.Севастополь

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