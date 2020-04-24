В Крыму нетрезвый водитель внедорожника пытался скрыться от полиции

В ночное время в посёлке Черноморское сотрудниками полиции был замечен автомобиль Nissan Navara, водитель которого не отреагировал на требование об остановке и попытался скрыться.

Нарядом ГИБДД было организовано преследование транспортного средства на дороге «Черноморское – Евпатория». После того как погоня вышла за территорию Черноморского района, на помощь коллегам пришли сотрудники ГИБДД Евпатории, им удалось заблокировать автомобиль нарушителя.

Выяснилось, что за рулём машины находился 34-летний житель Свердловской области с внешними признаками опьянения, ранее лишённый прав.

Результаты освидетельствования с помощью прибора Алкотектор подтвердили подозрения автоинспекторов. Мужчина с показаниями не согласился и был отправлен в медицинскую организацию, где от прохождения освидетельствования отказался, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Нарушителю выписано несколько административных протоколов, автомобиль помещён на штрафстоянку.

Источник: Вести.Севастополь