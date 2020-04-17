В Крыму невестка украла крупную сумму с карты пенсионерки

Пенсионерка из Джанкойского района обратилась в полицию с заявлением о том, что из её сумки пропала банковская карта, с которой было снято более 41 тысячи рублей.

Оперативники установили круг лиц, которые имели доступ в дом 66-летней женщины и выяснили, что к краже причастна 45-летняя невестка заявительницы, сообщает пресс-служба МВД по РК. Выяснилось, что потерпевшая когда-то просила её снять с карты деньги и давала для этого пин-код.

Имея доступ в дом свекрови, женщина несколько раз тайно брала карту и снимала с неё наличные. Подозреваемая написала явку с повинной. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности. Возбуждено дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до шести лет.

Источник: Вести.Севастополь