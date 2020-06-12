В Крыму обезвредили 34 авиабомбы

Все опасные находки вывезены на полигон для уничтожения.

Боеприпасы были идентифицированы: 13 осколочных авиабомб массой один килограмм (SD-1), 11 авиационных бомб массой 2,5 килограмма (АО-2,5), девять АО-10 массой 10 килограммов , одна 20-килограммовая АО-20.

На места обнаружений выезжали специалисты Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым, сообщает пресс-служба ведомства.

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