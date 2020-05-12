В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Во второй половине дня, 12 мая, ветер усилится, его скорость будет достигать 20-25 метров в секунду.

До конца суток 12 мая в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный и скоростью 20-25 метров в секунду. В это время на территории полуострова, а также в акватории Чёрного и Азовского морей возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщает ГУ МЧС по Республике Крым.

В Севастополе во вторник до +25 градусов, возможен кратковременный дождь, ночью – гроза, ветер юго-восточный 13-18 метров в секунду.

Источник: Вести.Севастополь