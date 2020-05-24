В Крыму обнаружен очаг коронавируса на стройплощадке

24 мая 2020     17
В Крыму обнаружен очаг коронавируса на стройплощадке

За сутки в Крыму зарегистрировано 14 новых случаев COVID-19. 11 человек заболели в Симферопольском районе на территории строительного городка, еще двое – в Ялте и один в Симферополе.

Как рассказала сегодня на заседании оперативного штаба руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, 10 работников дорожно-строительной компании не имели клинических проявлений – их обследовали после обнаружения коронавируса у первого заболевшего. Также тесты были взяты у всех 411 человек, находившихся в строительном городке, пока положительный результат дали 11 проб. 

Деятельность предприятия приостановлена, заболевшие помещены в горбольницу №7 Симферополя, все, кто контактировал с ними, находятся в изоляции. Наталья Пеньковская попросила силовые структуры выставить к строительному городку охрану. 

Также на стройке были выявлены нарушения требований Роспотребнадзора.

По другим очагам: в Симферополе за медицинской помощью обратилась женщина с признаками пневмонии. У нее взяли тест на коронавирус, который оказался положительным. Женщину положили в 7-ую горбольницу.

В Ялте два человека также обратились к врачам с жалобами на недомогание, анализы подтвердили у них наличие COVID-19.

Для людей с легкой степенью заражения будет развернут отдельный коечный фонд, сообщила сегодня вице-премьер Елена Романовская, чтобы не занимать койки, оборудованные кислородом. 

За сутки в республике было проведено 1346 исследований на коронавирус. С начала пандемии в Крыму заболели 340 человек. 

Источник: Вести.Севастополь

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