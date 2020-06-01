В Крыму обнаружено тело пропавшей девочки

Тело шестилетней девочки обнаружено сегодня в ходе поисковых мероприятий.

Ее нашли в воде недалеко от места, где компания мужчин, взявших девочку на рыбалку, распивала спиртное. Сейчас тело осматривают следователи-криминалисты, сообщила Ольга Постнова, старший помощник руководителя ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Шестилетняя жительница поселка Ленино пропала накануне вечером в районе Северо-Крымского канала. Туда отправился порыбачить отчим девочки (ранее сообщалось, что отец) и его друзья. В определенный момент они начали пить алкоголь, и мужчина перестал следить за дочкой. С заявлением о ее пропаже в полицию обратилась вообще бабушка девочки. В поисках участвовали больше ста человек, на помощь местным следователям из Москвы приехали криминалисты центрального аппарата СКР.

В рамках расследования возбужденного уголовного дела следователям предстоит установить все обстоятельства трагедии, ее причины, а также дать соответствующую правовую оценку действиям виновных в гибели девочки.

Источник: Вести.Севастополь