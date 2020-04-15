В Крыму обновят гидротехнические сооружения Фронтового водохранилища

15 апреля 2020     1
В Крыму обновят гидротехнические сооружения Фронтового водохранилища

В Крыму проведут ремонтные работы на водохранилище, расположенное в селе Фронтовом. Гидроузел обеспечивает питьевой водой жителей Керчи и курортной зоны Феодосии. 

Крымский филиал Главгосэкспертизы России провел экспертизу материалов обоснования инвестиций, которые могут быть направлены на реконструкцию гидротехнических сооружений гидроузла Фронтового водохранилища в Крыму. По итогам рассмотрения специалисты рекомендовали материалы для подготовки проектной документации.

Реализация инвестиционного проекта позволит создать достаточные запасы водных ресурсов и обеспечит бесперебойным водоснабжением 286 тысяч жителей. Строительные работы будет проводить ГБУ «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации», сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

В проекте запланирована реконструкция двухэтажного здания головной насосной станции гидроузла Фронтового водохранилища, замена водопроводных сетей, насосов и сети освещения, а также реконструкция и строительство новых водопроводных камер.

Кроме того, в материалах обоснования инвестиций предусмотрена расчистка, углубление и укрепление дна подводящего канала в районе водозаборной башни. Это увеличит объемы забора воды и повышения полезной отдачи водохранилища на 2 млн куб. м.

Реконструкция будет проводиться за счет средств федерального и местного бюджета.

Источник: Вести.Севастополь

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