В Крыму общее число заболевших достигло 100 человек

“Сто человек у нас уже с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, 35 из них выписаны с выздоровлением, 65 продолжают лечение, — доложила Романовская. При этом у четырех пациентов состояние оценивается как тяжелое, 36 пациентов средней степени тяжести и 26 – с легкой формой течения заболевания”, – подчеркнула Елена Романовская.

Об этом рассказала вице-премьер РК Елена Романовская во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым.

Крым достиг отметки в 100 подтвержденных случаев COVID-19. 35 пациентов из общего числа заболевших уже здоровы.

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