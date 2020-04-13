В Крыму один больной коронавирусом мог заразить 64 человека

13 апреля 2020     16
В Крыму один больной коронавирусом мог заразить 64 человека

Установлено 64 контакта 32-го заболевшего коронавирусом крымчанина.

Житель Касногвардейского района, приехавший из командировки в Москву в конце марта, близко контактировал с 15 людьми, включая восемь медиков, которые уже помещены в обсерватор. Ещё 27 пациентов медучреждений, в которых успел побывать мужчина, и 22 члена семей медицинских работников, находятся под домашним наблюдением.

Кроме того, коллега заболевшего является супругом сотрудника Красногвардейского психоневрологического интерната. В учреждении, где находятся около 300 пациентов и столько же человек персонала, усилены санитарные меры и контроль за состоянием здоровья. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории Республики Крым.

Источник: Вести.Севастополь

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