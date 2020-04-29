В Крыму определились с перечнем предприятий, которые заработают с 1 мая

Сегодня на портале органов власти республики Крым будет опубликован перечень предприятий, которые смогут работать с 1 по 12 мая.

Его можно будет найти в разделе “Для предпринимателей”, сообщили сегодня на заседании оперативного штаба.

С 1 мая работу смогут возобновить:

– салоны красоты и парикмахерские (по предварительной записи клиентов),

– мастерские по ремонту компьютерной и хозяйственно-бытовой техники, по ремонту обуви и часов,

– химчистки и прачечные,

– ателье,

– магазины сантехнического, водопроводного, отопительного оборудования, строительных материалов, автомобильных деталей.

Все предприниматели обязаны будут уведомить органы власти о начале своей работы. Также они должны будут ужесточить соблюдение санитарных норм. Рекомендации Роспотребнадзора также будут размещены на портале Совмина Крыма. В течение этих 12 дней санитарные врачи вправе проводить на предприятиях проверки соблюдения правил.

Источник: Вести.Севастополь