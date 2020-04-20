В Крыму остановили машину несуществующего отдела по борьбе с коронавирусом

В Алуште сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с наклейкой на борту: отдел по борьбе с коронавирусом. За рулем находился 23-летний молодой человек.
Более того, на автомобиле были установлены тонированные стекла, светопропускная способность которых не соответствует техрегламенту.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, у водителя не было полиса ОСАГО. На молодого человека составлено сразу три протокола об административных правонарушениях.
Тонировку и наклейки с автомобиля водитель удалил на месте в присутствии сотрудников ГИБДД.
Источник: Вести.Севастополь