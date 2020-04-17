В Крыму осуждены за вымогательство три члена этнической преступной группы

17 апреля 2020     9
В Крыму осуждены за вымогательство три члена этнической преступной группы

Подсудимые под надуманным предлогом требовали у военнослужащего деньги на протяжении нескольких недель, и угрожали расправой в случае отказа платить.

В сентябре прошлого года сотрудниками УФСБ по Республике Крым и Севастополю совместно с ВСУ по Черноморскому флоту на территории полуострова при получении денег от военнослужащего были задержаны двое участников этнической преступной группы. Третьего задержали правоохранители Челябинска.

16 апреля состоялось заседание Крымского гарнизонного военного суда, на котором граждане признаны виновными в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору. Один из подсудимых приговорён к двум с половиной годам, двое – к двум годам лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь

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