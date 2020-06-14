В Крыму от коронавирусной инфекции умер еще один пациент

14 июня 2020     10
В Крыму от коронавирусной инфекции умер еще один пациент

Общее число умерших от COVID-19 в Республике Крым достигло 17 человек.

За последние сутки в Крыму зафиксирована еще одна смерть пациента с коронавирусной инфекцией. По сообщению от республиканского Министерства здравоохранения на сегодняшний день на лечении находятся 162 пациента. С начала пандемии 362 заболело человека всего, умерших из них – 17. Сутками ранее в статистике ведомства числилось 16 смертельных случаев заболевания. Под медицинским наблюдением находятся сейчас 2926 человек.

За 13 июня в Крыму появились 27 заболевших. Большая часть из них была выявлена при проведении противоэпидемических мероприятий – 22 случая. Два пациента получили положительный результат анализа при обращении за медицинской помощью, а еще три случая – завозные. Граждане прибыли из-за границы.

Источник: Вести.Севастополь

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