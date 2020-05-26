В Крыму открылись для посещения парки при двух дворцах

Сегодня были открыты для посещения парк «Алупкинский» и территория Массандровского дворца. Причем в ограниченном режиме.

Территория Воронцовского дворца-музея пока еще закрыта для посещения.

Одновременно в парке могут находиться не более 300 человек. Такие ограничения связаны с тем, что у всех посетителей измеряют температуру, а пункт термометрии способен пропустить лишь 100 человек в час. Войти на территории объектов музея-заповедника в Алупке и Массандре можно только раз в сутки и находиться там не более трех часов. Каждому посетителю при входе будет вручена памятка с указанием даты и времени пропуска на территорию.

За посетителями в парках будут наблюдать патрули, и по истечении времени пребывания гостей они имеют право выпроводить их.

Еще одно обязательное условие посещения – наличие защитной маски.

Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь