В Крыму открылись для посещения парки при двух дворцах

Сегодня были открыты для посещения парк «Алупкинский» и территория Массандровского дворца. Причем в ограниченном режиме.
Территория Воронцовского дворца-музея пока еще закрыта для посещения.
Одновременно в парке могут находиться не более 300 человек. Такие ограничения связаны с тем, что у всех посетителей измеряют температуру, а пункт термометрии способен пропустить лишь 100 человек в час. Войти на территории объектов музея-заповедника в Алупке и Массандре можно только раз в сутки и находиться там не более трех часов. Каждому посетителю при входе будет вручена памятка с указанием даты и времени пропуска на территорию.
За посетителями в парках будут наблюдать патрули, и по истечении времени пребывания гостей они имеют право выпроводить их.
Еще одно обязательное условие посещения – наличие защитной маски.
Служба информации «Вести.Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь