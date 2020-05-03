В Крыму открыт новый обсерватор

Контактировавших с заболевшими и прибывших из-за границы граждан будут помещать в пансионат “Мисхор”.

В пансионате “Мисхор” был открыт обсерватор на 50 мест с возможностью дальнейшего увеличения коечного фонда, сообщила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская. По её словам, сейчас в нём свободны 30 мест.

Глава республики Сергей Аксёнов поручил, не предоставлять под обсервацию номера с видом на море, чтобы желающие въехать без уважительных причин в Крым не чувствовали себя, как на отдыхе.

Источник: Вести.Севастополь