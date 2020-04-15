В Крыму отменены все автобусные рейсы, кроме пригородных

До 30 апреля, пока действует режим повышенной готовности, на территории всего Крымского полуострова междугородние рейсовые автобусы ходить не будут, сообщает министерство транспорта республики.

Исключение сделали лишь для пригородного сообщения, потому что этими автобусами пользуются люди, которым нужно добираться на работу. Пригородные автобусы ходят только утром с 06:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 21:00.

При этом «Крымавтотранс» просит пассажиров перед поездкой обращаться за получением информации о расписании движения пригородного транспорта на «горячую линию» по номеру: +79788357557.

Источник: Вести.Севастополь