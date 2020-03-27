В Крыму отменили льготы на проезд в транспорте

В Крыму с 28 марта по 14 апреля отменены льготы на проезд в городском и междугородном транспорте.

До 14 апреля в Республике Крым отменены льготы на проезд в городских автобусах, троллейбусах и трамваях, пригородных автобусах, троллейбусах, электричках, а также поездах регулярного сообщения. Такое решение принято сегодня на заседании оперативного штаба республики.

Власти Крыма обращаются ко всем жителям с настойчивой просьбой отказаться от всех поездок как внутри полуострова, так и за его пределы и даже прогулок внутри своих населенных пунктов. Также в республике не ждут туристов. С 28 марта всем гостиничным комплексам и отелям Крыма запрещено принимать новых постояльцев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь