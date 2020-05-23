В Крыму отправится под суд группа наркоторговцев

23 мая 2020     21
В Крыму отправится под суд группа наркоторговцев

Закончено расследование уголовного дела в отношении граждан, занимавшихся сбытом наркотиков через интернет в особо крупном размере. У банды злоумышленников изъяли в общей сложности примерно 14 тысяч среднеразовых доз различных синтетических наркотиков.

Крымскими правоохранителями задержаны двое крымчан, подозреваемые в организации сети распространения в республике различных наркотических средств. В нескольких населенных пунктах Крыма злоумышленники вербовали молодых людей для торговли метилэфедроном и наркотиками амфетаминовой группы. Мужчина и женщина создали в сети интернет сайт для продажи, а расчеты велись при помощи криптовалюты Bitcoin. В реализации преступной схемы использовались меры конспирации и иерархическая система распределения обязанностей.  

На «перевалочной базе» наркодельцов, расположенной в поселке Молодежное Симферопольского района, сотрудниками УКОН МВД по Республике Крым были обнаружены почти 1,5 килограмма высокотоксичных синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД по Республике Крым. Кроме этого, в автотранспортном средстве подозреваемых найдены расфасованные наркотики, а в телефонах – фото созданных «закладок».

Следственное управление МВД России по Республике Крым обвиняет задержанных сразу по нескольким эпизодам преступной деятельности. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Источник: Вести.Севастополь

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