В Крыму отремонтируют санаторий «Днепр»

Капитальный ремонт проведут в корпусе №6 санатория «Днепр» в поселке Гаспра.
Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта. Денежные средства будут выделены из федерального бюджета.
В проект включены: замена отделочных покрытий, конструкций полов, дверных и оконных блоков, кровли, ограждений балконов, лоджий, лестниц и внутренняя отделка. Застройщиком станет ООО «Проектное конструкторское бюро «Монолит», сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.
Источник: Вести.Севастополь