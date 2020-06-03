В Крыму отремонтируют санаторий «Днепр»

В проект включены: замена отделочных покрытий, конструкций полов, дверных и оконных блоков, кровли, ограждений балконов, лоджий, лестниц и внутренняя отделка. Застройщиком станет ООО «Проектное конструкторское бюро «Монолит», сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта. Денежные средства будут выделены из федерального бюджета.

Капитальный ремонт проведут в корпусе №6 санатория «Днепр» в поселке Гаспра.

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В Крыму отремонтируют санаторий «Днепр» Капитальный ремонт проведут в корпусе №6 санатория «Днепр» в поселке Гаспра. Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по …



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