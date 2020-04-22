В Крыму пайки для школьников будут стандартными

22 апреля 2020     9
В Крыму пайки для школьников будут стандартными

Сухие пайки, выдаваемые школьникам во время самоизоляции, сделают стандартными для всех районов Крыма.

«Дети все крымские у нас одинаковые, независимо от возраста и достатка в данном случае, поэтому мы договорились, чтобы во всех районах и наборы были одинаковые, и стоимость была одинаковая», – дал поручение глава Крыма Сергей Аксёнов на оперативном штабе по коронавирусу.

На данный момент пайки получили уже около 130 тысяч крымских детей. Родителям ещё девяти тысяч школьников выплачены компенсации. Продуктовые наборы за первые 10 дней уже выданы, до 30 апреля планируется обеспечить детей сухими пайками на восемь дней.

Источник: Вести.Севастополь

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