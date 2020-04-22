В Крыму пассажирам отмененных поездов предложили альтернативные варианты

Пассажиры, которые следуют на поезде из Москвы в Севастополь смогут добраться до Города-Героя от симферопольского вокзала на пригородной электричке или заказном автобусе.

Такую услугу будет предоставлять компания-перевозчик, пока не начнётся регулярное движение поездов летнего расписания. Из-за эпидемиологической ситуации отложены рейсы в Крым из Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска, а также дополнительные из Москвы и Санкт-Петербурга. Пассажирам отменённых поездов перевозчик предлагает способы добраться до конечного пункта без увеличения стоимости. Доехать из Москвы и Петербурга в Евпаторию, например, можно будет с пересадкой в другой поезд в крымской столице. Пассажиров с билетами до Феодосии, будут забирать заказные автобусы от станции Владиславовка.

Источник: Вести.Севастополь