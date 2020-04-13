В Крыму пенсионерам запретят выходить из дома без крайней необходимости

До 30 апреля крымчанам старше 65 лет запретят выходить из дома без крайней необходимости.
Исключение составят ситуации опасные для жизни, необходимость приобретения продуктов питания и медикаментов, выгула животных, присутствия на рабочем месте (при наличии справки установленного образца от работодателя).
При необходимости безотлагательно покинуть дом, пожилые люди должны будут получить специальный пропуск в муниципалитете. Форма пропуска будет разработана в ближайшие дни. Ввести новые меры планируется 15 апреля.
Источник: Вести.Севастополь