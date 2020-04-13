В Крыму пенсионерам запретят выходить из дома без крайней необходимости

При необходимости безотлагательно покинуть дом, пожилые люди должны будут получить специальный пропуск в муниципалитете. Форма пропуска будет разработана в ближайшие дни. Ввести новые меры планируется 15 апреля.

Исключение составят ситуации опасные для жизни, необходимость приобретения продуктов питания и медикаментов, выгула животных, присутствия на рабочем месте (при наличии справки установленного образца от работодателя).

До 30 апреля крымчанам старше 65 лет запретят выходить из дома без крайней необходимости.

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