В Крыму пенсионеры и дети получат дополнительные выплаты

12 апреля 2020     18
В Крыму пенсионеры и дети получат дополнительные выплаты

Пенсионерам и семьям с детьми из бюджета республики выплатят дополнительные деньги, сообщила сегодня заместитель председателя Совета министров Крыма, министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

Если пенсия меньше величины прожиточного минимума, установленного в республике для пенсионера, и этим людям уже предоставляется федеральная социальная доплата, то им единоразово дадут еще 2 тысяч рублей.

В Крыму такую поддержку окажут 89 300 пенсионерам. Из бюджета республики будет выделено 178,6 млн рублей.

«Пенсионерам не нужно никуда обращаться. Мера беззаявительная, денежные средства будут перечислены на счет в кредитной организации или на почтовое отделение, в зависимости от того, как пенсионер получает пенсию», – подчеркнула Романовская.

Родители детей, рожденных с 1 апреля по 31 декабря 2017 года включительно, до достижения малышами трех лет получат по 5 тысяч рублей.

Это семьи, которые не подпадают под действие Указа Президента России о выплате в размере 5 тысяч рублей в течение трех месяцев семьям, имеющим право на материнский капитал. Это семьи, первый ребенок в которых рожден в 2017 году. Таких детей в республике 6600.

Если по данным на 1 апреля, эти семьи состоят на учете в органах социальной защиты, то выплату им предоставят без всяких заявлений.

Гражданам, которым не выплачиваются пособия, можно обратиться с заявлением и необходимыми документами в орган труда и соцзащиты на личный прием по предварительной записи, а также направить документы почтовым отправлением или по адресу электронной почты. За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября. 

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму пенсионеры и дети получат дополнительные выплаты
В Крыму пенсионеры и дети получат дополнительные выплаты

Пенсионерам и семьям с детьми из бюджета республики выплатят дополнительные деньги, сообщила сегодня заместитель председателя Совета министров Крыма, министр труда …


Сборная России по футболу составила команду из известных космонавтов
Сборная России по футболу составила команду из известных космонавтов

15:05 Пресс-служба сборной России по футболу составила символическую команду из известных советских космонавтов в честь Дня космонавтики. @TeamRussia Twitter Символическая …


ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь

15:16 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что фиксирует стабилизацию розничных цен на имбирь в России. «ФАС России совместно с ОНФ …


В правительстве спрогнозировали сроки полной отмены ограничительных мер в России
В правительстве спрогнозировали сроки полной отмены ограничительных мер в России

Полная отмена ограничительных мер, введенных в России в связи с распространением коронавируса, при благоприятном исходе возможна уже к лету, спрогнозировала …


Заболевший коронавирусом тренер сборной России по боксу рассказал о состоянии
Заболевший коронавирусом тренер сборной России по боксу рассказал о состоянии

Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин, заболевший коронавирусом, рассказал о своем состоянии. Его слова приводит ТАСС. Кадушин заявил, что …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты