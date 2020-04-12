В Крыму пенсионеры и дети получат дополнительные выплаты

Пенсионерам и семьям с детьми из бюджета республики выплатят дополнительные деньги, сообщила сегодня заместитель председателя Совета министров Крыма, министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

Если пенсия меньше величины прожиточного минимума, установленного в республике для пенсионера, и этим людям уже предоставляется федеральная социальная доплата, то им единоразово дадут еще 2 тысяч рублей.

В Крыму такую поддержку окажут 89 300 пенсионерам. Из бюджета республики будет выделено 178,6 млн рублей.

«Пенсионерам не нужно никуда обращаться. Мера беззаявительная, денежные средства будут перечислены на счет в кредитной организации или на почтовое отделение, в зависимости от того, как пенсионер получает пенсию», – подчеркнула Романовская.

Родители детей, рожденных с 1 апреля по 31 декабря 2017 года включительно, до достижения малышами трех лет получат по 5 тысяч рублей.

Это семьи, которые не подпадают под действие Указа Президента России о выплате в размере 5 тысяч рублей в течение трех месяцев семьям, имеющим право на материнский капитал. Это семьи, первый ребенок в которых рожден в 2017 году. Таких детей в республике 6600.

Если по данным на 1 апреля, эти семьи состоят на учете в органах социальной защиты, то выплату им предоставят без всяких заявлений.

Гражданам, которым не выплачиваются пособия, можно обратиться с заявлением и необходимыми документами в орган труда и соцзащиты на личный прием по предварительной записи, а также направить документы почтовым отправлением или по адресу электронной почты. За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября.

Источник: Вести.Севастополь