В Крыму перезахоронили солдат князя Долгорукого

Массовое захоронение останков почти тысячи русских солдат и офицеров Второй армии князя Долгорукого в Армянске произведено в соответствии с требованиями законодательства.

Сотрудники прокуратуры Крыма установили, что останки русских солдат, обнаруженные в 2017 году недалеко от Турецкого вала, не были погребены долгое время, а сохранность их не была обеспечена должным образом. Пресс-служба ведомства отметила, что найденное захоронение относится к XVIII веку и имеет большую историческую ценность. В могилах также находились металлические пуговицы, нательные кресты, иконки, свинцовые пули и монеты. Ученые предполагают, что военные умерли от инфекционных заболеваний, возможно, от чумы.

По требованию прокуратуры Республики Крым администрация Армянска произвела перезахоронение 861 солдата и офицера Второй армии князя В.М. Долгорукого в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Источник: Вести.Севастополь