В Крыму первого пациента с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ

26 апреля 2020     14
В Крыму первого пациента с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ

За сутки в республике Крым зафиксировано два новых случая заболевания: в Алуште и Бахчисарайском районе. 

В Алуште заболела женщина 1925 года рождения, находившаяся на лечении в терапевтическом отделении городской больницы. Это первый пациент с COVID в Крыму, которого подключили к аппарату ИВЛ.

“Сил у бабушки не очень много, и мы сейчас все молимся за нее”, – сказала на заседании оперативного штаба Елена Романовская, вице-премьер Совмина Крыма.

Источник ее заражения пока непонятен, сама женщина пока не может рассказать, с кем она общалась, и отделение переведено в режим обсерватора. Две недели в изоляции проведут 15 медработников и два пациента. 

“Женщина 1925 года рождения вряд ли могла сама ходить по улице, скорее всего, принес кто-то из родственников”, – предположил глава республики. 

Еще один новый случай – в уже известном очаге в Бахчисарайском районе, где один за другим заболевают люди, участвовавшие в похоронах. На траурной церемонии были 115 человек. Заболевшие помещены в инфекционную больницу, остальные находятся кто в обсерваторе, кто дома в самоизоляции. Заболела женщина, которая сидела под меднаблюдением дома. Пять ее близких контактов переведены в обсерватор. 

Как сообщила Романовская, все обсерваторы Крыма заполнены почти на 100%, и власти начали подыскивать новые санатории, которые могли бы принимать здоровых людей, контактировавших с заболевшими.

Таким образом на утро 26 апреля, в Крыму зафиксировано уже 69 случаев коронавируса.

Источник: Вести.Севастополь

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