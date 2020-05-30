В Крыму пьяная женщина устроила гонки с полицейскими на угнанной иномарке

30 мая 2020     5
В Крыму пьяная женщина устроила гонки с полицейскими на угнанной иномарке

Жительница Симферополя попалась правоохранителям за рулём чужого авто в нетрезвом виде. 

В Симферополе женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнала автомобиль Chevrolet Lanos. Инспекторы ДПС нашли иномарку через час в селе Перово. Угонщица пыталась скрыться от правоохранителей, но безуспешно. После непродолжительного преследования по ночным улицам пригородного поселка, она была остановлена в одном из тупиковых дворов, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Год назад полицейские уже задерживали эту женщину за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. В настоящее время возбуждено уголовное дело в связи с повторным нарушением ППД. Кроме этого, женщину накажут за угон чужой иномарки.

Источник: Вести.Севастополь

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