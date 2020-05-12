В Крыму пять человек с коронавирусом находятся в крайне тяжёлом состоянии

12 мая 2020     9
В Крыму пять человек с коронавирусом находятся в крайне тяжёлом состоянии

Из 338 проведённых анализов на коронавирусную инфекцию, положительными оказались семь проб.

Всего в Республике Крым коронавирусом заболели 209 человек, выздоровели 64 человека. Пятеро пациентов находятся в крайне тяжёлом состоянии, в состоянии средней степени тяжести – 100, сообщили в ходе заседания оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции.

Под медицинским наблюдением в Крыму остаются 1700 человек, из них в стационарах – 189, в обсерваторах – 618.

12 мая заканчивается срок карантина в Красногвардейской и Алуштинской больницах. Они возвращаются в обычный режим работы.

Источник: Вести.Севастополь

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