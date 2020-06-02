В Крыму пять новых случаев коронавируса

За сутки на территории Республики Крым подтверждено 5 новых случаев коронавируса. Четыре случая в Симферополе и один в Белогорском районе.

Три случая были выявлены по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, два – при обращении людей за медицинской помощью с признаками внегоспитальной пневмонии. Два жителя Симферополя и жительница Белогорского района уже находились в изоляции как лица, контактировавшие с ранее заболевшими. При повторном взятии теста на 10-ый день у них был обнаружен коронавирус. Еще два жителя Симферополя попали в больницу с пневмонией, у них взяли анализы, и наличие инфекции в крови подтвердилось.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

В больницах Крыма лечение от коронавируса продолжают 136 человек, из них четверо по-прежнему находятся в тяжелом состоянии: трое в реанимации ковидного госпиталя в Симферополе, один человек – в Евпаторийской горбольнице. С диагнозом “внебольничная пневмония” госпитализированы за сутки 9 человек. В целом лечение от этой болезни сейчас проходят 175 человек, из них 12 находятся в тяжелом состоянии, рассказал сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

В целом под медицинским наблюдением находятся 1628 человек. По-прежнему число людей, взятых за сутки под наблюдение, значительно превышает количество тех, с кого оно снято. По данным на утро 2 июня соотношение: 190 на 119 человек.

Источник: Вести.Севастополь