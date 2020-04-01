В Крыму площади под посадку овощей увеличат в полтора раза

Таково распоряжение правительства страны. Так в Крыму площадь под посадку овощей этой весной должна быть увеличена с 5 тысяч га до 8 тысяч, сообщил сегодня министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
Довести эти цифры вполне реально, считает министр, только встает вопрос с орошением земель. Когда действовал Северо-Крымский канал, площадь достигала даже 40 тысяч га, сообщил Рюмшин.
На полуострове начинается посевная кампания. Предприятия сельского хозяйства не ушли на карантин, поэтому все работы будут выполнены вовремя.
Источник: Вести.Севастополь