В Крыму площади под посадку овощей увеличат в полтора раза

1 апреля 2020     18
В Крыму площади под посадку овощей увеличат в полтора раза

Таково распоряжение правительства страны. Так в Крыму площадь под посадку овощей этой весной должна быть увеличена с 5 тысяч га до 8 тысяч, сообщил сегодня министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

Довести эти цифры вполне реально, считает министр, только встает вопрос с орошением земель. Когда действовал Северо-Крымский канал, площадь достигала даже 40 тысяч га, сообщил Рюмшин. 

На полуострове начинается посевная кампания. Предприятия сельского хозяйства не ушли на карантин, поэтому все работы будут выполнены вовремя. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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