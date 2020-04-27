В Крыму под меднаблюдение по коронавирусу за сутки взяты почти 500 человек

По данным на утро 27 апреля, в Крыму под меднаблюдением находятся 1523 человека. За последние сутки под наблюдение взято 473 человека. Сняты с него 50. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба сообщила заместитель председателя Совмина Елена Романовская.

Дома в самоизоляции сидят 965 человек. В стационары помещены 84, в обсерваторы – 474. Еще накануне Романовская говорила о том, что обсерваторы Ялты и Евпатории заполнены почти на 100% и нужны новые помещения. Сегодня специалисты противочумной станции Роспотребнадзора будут рассматривать еще три объекта в Евпатории: это санаторий «Морской», где можно разместить 400 человек, санатории «Орлёнок», рассчитанный на 120 мест, и «Искра» и им. Крупской на 100 мест.

Главный санитарный врач республики Крым Наталья Пеньковская на заседании штаба рассказала, что за прошедшие сутки было отобрано 386 проб на коронавирус, один тест дал положительный результат. Число заболевших новой инфекцией в Крыму к 27 апреля достигло 70 человек. 29 из них уже выздоровели и были выписаны из инфекционных отделений.

Источник: Вести.Севастополь