В Крыму под наблюдением по коронавирусу находятся более 2000 человек

Под медицинским наблюдением в Крыму на 15 апреля остаются 2182 человека. Снято с контроля 285 человек, поставлены на учёт – 102.

Всего на территории республики коронавирус выявлен у 34 человек, 14 из них уже выписаны из лечебных учреждений.

За время введения особого контроля в отношении въезжающих из других регионов, выдано 5002 памяток. В правительстве Крыма подчеркнули, что все получившие памятки, должны позвонить по указанному в них телефону, сообщить о своём месте пребывания и самоизолироваться на две недели.

Источник: Вести.Севастополь