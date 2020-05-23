В Крыму подписан контракт на строительство российских аналогов «Мистралей»

23 мая 2020     14
В Крыму подписан контракт на строительство российских аналогов «Мистралей»

На керченском судостроительном заводе «Залив» будет построено два первых российских вертолетоносца.

Общая сумма контракта на постройку универсальных десантных кораблей составляет около 100 миллиардов рублей. Закладка кораблей состоится в ближайшие недели. Об этом сообщает ИА «ТАСС» со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

Проект получил название «Прибой». От своих зарубежных аналогов корабли будут отличаться водоизмещением, грузоподъемностью и усиленными средствами противовоздушной обороны. УДК заложенные в Крыму, получат названия «Севастополь» и «Владивосток», ранее предназначавшиеся для заказанных во Франции «Мистралей».

Судостроительный заводе «Залив» в Керчи имеет мощную производственную базу и технические возможности для строительства крупнотоннажных судов. В настоящее время завод возобновил работу после перерыва, связанного с пандемией нового коронавируса.  

Источник: Вести.Севастополь

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На керченском судостроительном заводе «Залив» будет построено два первых российских вертолетоносца. Общая сумма контракта на постройку универсальных десантных кораблей составляет …



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