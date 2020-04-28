В Крыму подтвердились еще десять случаев коронавируса

28 апреля 2020     18
В Крыму подтвердились еще десять случаев коронавируса

За минувшие сутки в республике Крым девять проб на коронавирус дали положительный результат. И еще об одном положительном результате в управление Роспотребнадзора по Крыму сообщили коллеги из Ярославской области. Заболевший физически находится здесь, но статистика отнесла его к другому региону. 

В поселок Новоозерное 24 апреля прилетела семья из Ростова Великого, из Ярославской области. Анализы у них были взяты еще там, и у главы семейства результат оказался положительным, сообщил сегодня на заседании оперативного штаба Дмитрий Крутиков, заместитель руководителя межрайонного управления Роспотребнадзора.

Мужчина госпитализирован в стационар в Евпатории, его супруга и трое детей помещены в обсерватор. 

Семь новых случаев, уже выявленных в крымских лабораториях, относятся к семейному очагу в Ялте, где первоначально заболела семья волонтеров. Эти люди находились с супругами в контакте и потом соблюдали режим самоизоляции. 

Также коронавирус подтвердился у жителя Алушты, которого с пневмонией госпитализировали в Бахчисарайскую ЦРБ. У него был взят тест на коронавирус, и он оказался положительным. Сейчас больного перевели в инфекционное отделение Ялтинской горбольницы, шесть человек, с которыми он контактировал еще до госпитализации, помещены в обсерватор.

И еще один случай коронавируса диагностирован у работницы отделения травматологии РДКБ в Симферополе. У нее был большой круг контактов – это 21 медработник и 19 пациентов. Их всех обследовали, взяли анализы, и сейчас решается вопрос: отправить людей в обсерватор или изолировать на дому, рассказал Крутиков. 

Таким образом к 28 апреля в республике Крым подтверждены уже 80 случаев коронавируса.

Источник: Вести.Севастополь

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