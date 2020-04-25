В Крыму подтвердилось 10 новых случаев коронавируса

Все случаи зафиксированы в ранее выявленных очагах. У семи человек заболевание протекало бессимптомно.
Положительные тесты на коронавирусную инфекцию получены у жителей Белогорска, Джанкойского и Красногвардейского районов, Саки и Симферополя.
Из 10 больных у семерых коронавирус протекал бессимптомно, у троих – с пневмонией.
Из-за массового заболевания медиков Клиническая больница Симферополя переводится в режим обсерватора. Решение по больнице Красногвардейского района будет принято до конца дня, 25 апреля, сообщили на заседании оперативного штаба.
Источник: Вести.Севастополь